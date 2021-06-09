Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Представителем Грузии в Евросоюзе, а также чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Бельгии и Люксембурге назначен Вахтанг Махароблишвили. Об этом 9 июня сообщат пресс-служба МИД Грузии.

По данным грузинского внешнеполитического ведомства, Махароблишвили работает в системе МИД Грузии с 2000 года. 8 июля 2019 года он стал первым заместителем министра и иностранных дел страны.

Кроме того, ранее Махароблишвили представлял Грузию в ООН, а также был советником посла Грузии в Бельгии и Люксембурге и представителя Тбилиси в ЕС.

Напомним, предыдущий глава дипмиссии Грузии в Евросоюзе Натали Сабанадзе покинула эту должность 21 марта.