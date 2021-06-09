Ташкент, 9 июня 2021, 15:58 — REGNUM Российская и узбекистанская авиакомпании запустят два дополнительных регулярных авиарейсы по маршруту Ташкент — Москва, сообщили 9 июня в пресс-службе посольства России в Узбекистане.
Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять рейс SU1891 по четвергам, авиакомпания «Хаво Йуллари» («Авиалинии») — рейс HY603 по вторникам. Новые рейсы запустят с 10 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня главы МИД Узбекистана и Катара Абдулазиз Камилов и Мухаммад бин Абдулрахман бин Джасем Аль Тани подписали соглашение о воздушном сообщении.
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