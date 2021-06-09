Екатеринбург, , 16:15 — REGNUM В Свердловской области начались рейды по выявлению уставших водителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Вместе с инспекторами в мероприятиях участвуют врачи службы медицины катастроф. Они проводят с водителями экспресс-тестирование на определение их состояния, а сотрудники ГИБДД оценивают показания тахографов.

Также полицейские выясняют у водителей, соблюдают ли они режим труда и отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ГИБДД массово проверили водителей самокатов в Екатеринбурге.

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