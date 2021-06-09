Сеул, , 15:58 — REGNUM 9 июня в Южную Корею доставили 650 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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Напомним, что правительство Южной Кореи заключило с компанией Pfizer контракт на поставку в общей сложности 66 млн доз. К настоящему моменту страна получила 5,05 млн доз вакцины.

Ещё порядка 1,95 млн доз доставят в течение июня.

Отметим, что в настоящее время вакцина Pfizer используется в Южной Корее для вакцинации пожилых людей в возрасте старше 75 лет. С 15 по 26 июня данный препарат также будут использовать для вакцинации работников медицинских учреждений и аптек, полиции, пожарных, воспитателей детских садов, начальных школ старше 30 лет.