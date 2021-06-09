Москва, , 15:55 — REGNUM Причины отзыва лицензий у российских банков в последние месяцы в принципе стандартные, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«Это — низкое качество активов, неадекватная оценка рисков и несоответствие им объемов создаваемых резервов.

При этом такие банки как правило хронически нарушают нормативы ЦБ, не реагируют должным образом на замечания регулятора и не предпринимают мер по нормализации своей деятельности.

В случае с «Энергомашбанком» все это привело к полной утрате капитала и неспособности исполнять обязательства перед кредиторами.

Для небольших российских кредиторов нынешняя ситуация складывается непросто. В последние годы им становилось все труднее конкурировать с крупными игроками, да и «коронакризис» явно не пошел на пользу.

Из-за опасений развития полноценно банковского кризиса клиенты массово выводили средства как раз в основном из небольших банков.

Определенные опасения связанны с завершением в середине года срока действия регуляторных послаблений в части расчета достаточности капитала и формирования резервов.

Каких-то потрясений в секторе в целом мы не ожидаем, однако отдельные небольшие банки вполне могут столкнуться с серьезными сложностями.

По оценкам экспертов, в 2021 году в России могут уйти с рынка 30−35 кредитных организаций», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк» (г. Санкт-Петербург).

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