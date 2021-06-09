Ижевск, , 15:54 — REGNUM 10 июня произойдет самое лучшее по условиям видимости в России за ближайшие 9 лет кольцеобразное солнечное затмение. Об этом сообщает Ижевской планетарий в социальной сети.

Узкая полоса максимальной фазы пройдет над Канадой, Гренландией и северной частью Дальнего Востока. Частные фазы можно будет наблюдать практически на всей территории России.

В Ижевске частные фазы можно будет увидеть с 14:41 до 16:46 по местному времени, максимальное покрытие в 21,5% ожидается в 15:46.

В планетарии отметили, что наблюдать солнечное затмение можно с помощью закопчённого стекла, лазерного диска или рентгеновского снимка. В крайнем случае подойдет и дуршлаг или проткнутая ручкой карточка с листком бумаги. Также могут помочь несколько пар солнцезащитных очков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в России можно будет наблюдать ещё одно полное затмение Луны. Для жителей европейской части России, к сожалению, затмение придётся на светлое время суток. В полной мере оценить красоту затмения смогут оценить только жители Чукотки и Камчатки.

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