Тюменский район, Тюменская область, , 15:54 — REGNUM В Тюменской области проверят информацию об опекунше недееспособных детей, которую подозревают в хищении у подопечных 4,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В одной из телевизионных программ прозвучало, что жительница Тюменского района, которая ранее оформила опеку на пятерых детей с психо-неврологическими заболеваниями, присвоила себе денежные средства опекаемых в размере 4,4 млн рублей. Якобы она сняла их деньги со специальных счетов и построила на данные средства жилой дом, не выделив детям доли в праве собственности.

По данному факту следственными органами организована и проводится проверка.