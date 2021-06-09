Москва, , 15:59 — REGNUM Дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви о растрате в банке «Восточный» не будет возвращено в прокуратуру, такое решение принял 9 июня Мещанский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокаты обвиняемого ходатайствовали о возврате дела в прокуратуру. Суд рассмотрел это обращение и оставил его без удовлетворения, пояснили в суде.

Уголовное дело против Майкла Калви Следственный комитет России возбудил в феврале 2019 года. Его обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» через схему с уступкой акций.

Как сообщало ИА REGNUM, Калви отрицает свою вину. По его словам, уголовное дело против него связано с корпоративным спором миноритариев «Восточного».

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