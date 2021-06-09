Берлин, , 15:57 — REGNUM Власти Германии в настоящее время не видят необходимости в пересмотре своих отношений с Россией. Об этом 9 июня заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая в бундестаге на вопросы немецких парламентариев.

По словам главы немецкого МИД, окно для диалога между Россией и Германией необходимо держать открытым.

«Я думаю, что у нас в целом нет потребности проводить переоценку нашей стратегии в отношении России. Мы заинтересованы в добрососедских отношениях, но в настоящий момент возникает впечатление, что в Москве, как кажется, не готовы вести диалог с нами в той мере, какой мы хотели бы», — сказал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава германского МИД Хайко Маас заявил, что правительство Германии приложит все усилия для того, чтобы соглашение между Москвой и Киевом по транзиту российского газа через украинскую территорию в ЕС было продлено.