Москва, , 16:59 — REGNUM Популярный блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) обвинил певицу Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) в лицемерии. Он разместил серию публикаций по этому поводу в историях своего Instagram-аккаунта 9 июня.

Причиной осуждения со стороны Давы стала отметка «нравится», поставленная Zivert под скандальным комментарием бывшего продюсера артистки Светланы Лободы. «Ты сама улыбалась на премии мне в лицо и мы вместе сфотографировались (не по моей инициативе). Ты сделала совместный трек с Киркоровым. Улыбалась Филиппу в лицо, а после премии поддержала высказывание, что нас нужно отправить на шашлыки! Это не верх лицемерия?» — спрашивает блогер у Юлии Зиверт.

ИА REGNUM напоминает, что бывший продюсер Светланы Лободы, Нателла Крапивина оставила негативный комментарий под общей фотографией Давы и Филиппа Киркорова с премии «МУЗ-ТВ». «Паноптикум в чистом виде. Раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки», — написала она.

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