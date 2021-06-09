Луганск, , 16:05 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в ходе заседания ТКГ заявил, что не имеет полномочий согласовывать документы. Об этом написал 9 июня представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

«Он пояснил, что по украинской конституции представлять Украину может только президент Украины, а он сам лишь назначен указом президента», — сказал Мирошник.

Он также рассказал, что в ответ на это глава МИД ЛНР Владислав Дейнего предложил пригласить на переговоры президента Украины Владимира Зеленского, поскольку в противном случае Украина не сможет выполнить Минские соглашения.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский прибыл на подконтрольную Киеву часть Донбасса, чтобы пообщаться с боевиками ВСУ.

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