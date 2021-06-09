Орел, , 15:50 — REGNUM Орловские чиновники удовлетворили требования прокуратуры региона об устранении нарушений прав медицинских работников, не получивших единовременную денежную выплату в рамках программы «Земский фельдшер». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 9 июня старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Ранее в ходе проверки прокуроры установили, что с двумя фельдшерами, работающими в сельской местности, не заключили вовремя договоры на получение единовременной денежной выплаты. Несмотря на решения суда, департамент здравоохранения не заключал договоров с медицинскими работниками с указанием их фактического стажа работы в сельской местности.

Прокуратура внесла в органы власти представление об устранении нарушений. После рассмотрения представления органами власти разработаны договоры на получение фельдшерами выплат с даты возникновения права на них.

Также прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для уголовно-правовой оценки действий (бездействия) должностных лиц, которые отвечают за распределение выплат. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры, уточнили в прокуратуре