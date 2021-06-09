Минск, , 15:50 — REGNUM Ходатайство защиты об изменении меры пресечения бывшему главе Белгазпромбанка и экс-кандидату в президенты Виктору Бабарико отказался удовлетворить Верховный суд Белоруссии. Об этом сообщает 9 июня «Sputnik Беларусь».

Адвокаты просили суд отпустить Бабарико из СИЗО КГБ и заверяли, что он будет беспрекословно являться в суд. После совещания суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские власти обвиняют Бабарико в получении взятки и легализации доходов, полученных преступным путем. Также ему вменяют махинации с капитальными строениями в Минске в 2018 году.

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