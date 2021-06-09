Кишинёв, , 15:56 — REGNUM В Кишинёве члены партии «Платформа Достоинство и правда» 9 июня вышли на акцию протеста к зданию правительства Молдавии. Видеотрансляцию ведёт интернет-портал Privesc.Eu.

Несколько десятков протестующих выступили против проведённой продажи Международного свободного порта Джурджулешты. Активисты скандируют «Присоединяйтесь к нам, они обворовывают и вас!», «Долой преступников», «Не обворовывайте людей!».

Протестующие заявили, что требуют отставки Геннадия Цепордей, директора Агентства публичной собственности, согласовавшего продажу порта.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕББР) в мае выкупил порт Джурджулешты у компании Danube Logistics Group. Теперь ЕББР принадлежит 100% акций предприятия. Порт находится на побережье рек Прут и Дунай и является выходом к морю для Молдавии. Территория Джурджулешты объявлена свободной экономической зоной до 2030 года.