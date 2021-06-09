Москва, 9 июня 2021, 15:49 — REGNUM Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан признан ФСИН склонным к побегу, сообщила адвокат Ольга Карлова, посетившая его в мордовской колонии.
Она также добавила, что администрация колонии наложила на него пять взысканий за различные нарушения.
Как сообщало ИА REGNUM, российский суд признал бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии. Подробности дела засекречены, ФСБ сообщало только, что иностранца задержали в конце 2018 года в Москве во время шпионской акции.
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