Москва, , 15:49 — REGNUM Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан признан ФСИН склонным к побегу, сообщила адвокат Ольга Карлова, посетившая его в мордовской колонии.

«У Уилана на личной карточке специальная красная полоса, которая означает, что он признан склонным к побегу», — цитирует ее ТАСС.

Она также добавила, что администрация колонии наложила на него пять взысканий за различные нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, российский суд признал бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии. Подробности дела засекречены, ФСБ сообщало только, что иностранца задержали в конце 2018 года в Москве во время шпионской акции.

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