Нижний Новгород, , 15:48 — REGNUM В Сормовском районе Нижнего Новгорода 8 июня произошло необычное ДТП. Маршрутка столкнулась с яхтой и вылетела на трамвайные пути. О пострадавших не сообщается.

«Яхта, разумеется, не плыла, а ехала на прицепе. А автобус, видимо, ее испугался и хотел улизнуть, но попал на трамвайные пути», — делятся своей версией ДТП авторы телеграм-канала «Нижний №1».

Пользователи социальных сетей ломают голову как квалифицировать этот инцидент и делятся шутками по этому поводу.

«А вот интересно, как классифицировать происшествие? С одной стороны ДТП, а с другой происшествие на водном транспорте. Куда обращаться? В ГИБДД или ГИМС? А за ОСАГО обращаться… в дурку можно уехать: столкнулся с яхтой… где? На трамвайных рельсах. Ясно, понятно. Алло, бригада, санитаров пришлите», — написал Алексей Шишкин.

«Виноват трамвай по-любому», — предположил пользователь incognito

«У вac (мoлoкo) яxтa убeжaлa», — пошутила Евгения Уминская.

«Мужчина, не вы яхту потеряли?», — спросил Василий Быков.

«Решил по-тихому отвезти яхту теперь весь город знает», — предположил Андрей Тарасевич

«Пусть пассажиры пересаживаются и дальше плывут на яхте», — предложила Мария Бодунова.

Некоторые пользователи увидели в инциденте системную проблему низкого качества услуг общественного транспорта в городе.

«Автобусники в Нижнем Новгороде это каста неприкасаемы. Вождение вместе с телефонными разговорами в левой (правой) руке, нарушение перестроения, езда на красный свет и т.п. Езда по трамвайным путям вместо трамвая это детская шалость», — возмущен один из нижегородцев.