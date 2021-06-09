Москва, , 15:48 — REGNUM Не очень понятно, о каких негативных последствиях от прохода газа через газопровод «Северный поток — 2» говорит госсекретарь США Энтони Блинкен заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

«Газопровод «Северный поток — 2» — экономический проект, позволяющий сделать более дешёвым и надёжным экспорт газа из России в Германию.

Если проект и способен как-то повлиять на отношения между странами, то только по инициативе США.

При этом такой сценарий выглядит маловероятным, так как именно чтобы не портить отношения с Германией США не стали вводить жёсткие санкции против «Северного потока — 2», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что худшим последствием строительства трубопровода «Северный поток — 2» для страны станет осложнение отношений с Германией.

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