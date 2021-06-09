9 июня 2021 | Время чтения 3 мин

По сравнению с американской экономической политикой выхода из рецессии-2020, политика Европы — ничто. Но Европа обладает потрясающим умением выдавать «ничто» за «нечто», особенно когда у этого подхода есть конкретный выгодоприобретатель, пишет Йоргос Малухос в греческой газете In Gr.

Климент Александров, , 19:38 — REGNUM Эта новость была названа «исторической»: Европа берет на себя коллективный долг из-за пандемии. Это не просто шаг, а веха, которая определяет будущее всего Евросоюза.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Первая совместная облигация ЕС пришла почти через полтора года после начала пандемии. В беспрецедентный период — в мирное время, когда в странах-членах ЕС погибли около 700 000 человек, а экономики этих стран, особенно слабейшие, стоят на коленях. ЕС выпускает обыкновенные облигации на сумму 670 миллиардов евро и еще 80 миллиардов евро за счет собственных ресурсов. При этом Евросоюз говорит про огромную сумму в «1,35 миллиарда евро на покупку активов», хотя ясности в этом вопросе пока нет. К названным суммам можно добавить некоторые другие, в общей сложности на 1 триллион евро, тоже пока еще не совсем проясненные, но, по имеющимся данным, тоже связанные с преодолением последствий пандемии и выделяемые из бюджета ЕС на шестилетний период до 2027 года.

А как отвечают на экономический вызов Соединенные Штаты, население которых значительно меньше, чем совокупное население всех государств-членов ЕС? Еще при Дональде Трампе они направили на поддержку экономики многократные долгосрочные выплаты — и, конечно же, на прямые выплаты гражданам (с учетом сильных личных проверок). Кроме того, Байден дает еще почти три триллиона долларов, эта трата уже прошла через конгресс, и готовит выделить еще такую же сумму в пакете инвестиций в инфраструктуру и образование, причем эти расходы финансируются в основном за счет увеличения налогов на высокие доходы, а не идут в счет государственного долга. Неплохо, с учетом того, что, как показывают подсчеты, выигравшие от пандемии компании увидели значительный рост своих доходов — только в США их портфели выросли более чем на один триллион долларов.

Вашингтон в период пандемии dmbosstone

Все это дает понять, что древний миф о социальной Европе канул в Лету, причем сделал это в самый критический момент, когда люди нуждались в такой Европе больше, чем когда-либо, — в то время как стереотип Америки, которая совершенно безразлична к своим гражданам, разрушается.

Но вопрос не только в том, как государства помогают своим народам перед лицом таких кризисов. Речь о развитии как таковом. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, рост в США в этом году ожидается на уровне 6,5%, тогда как в еврозоне за тот же период он составит ниже 4%. И это при остающемся сильно открытым вопросе о том, как этот рост распределится между государствами-членами.

Одним словом, по сравнению с американской экономической политикой коррекции пандемии, политика Европы — ничто. Но есть кое-что, что Европа умеет делать намного лучше, чем Соединенные Штаты: ничего не преподносить как «нечто». И прекрасно умеет окрестить это ничто разными красивыми именами, например, «Next Generation EU». Хуже того, она ведь в итоге убеждается, что это самое «нечто» в конечном итоге оказывается «чем-то другим», чем то, что рекламировалось — но ни в коем случае не «ничем», просто «чем-то», причем очень хитроумным.

Протест в Германии в период пандемии (сс) Leonhard Lenz

Почему так получается? Потому что в Евросоюзе есть одна ясная и продуманная, германоцентрическая, национальная, а не всеевропейская политика. Да, в ней есть и логика, и цель, но всё это завернуто в фальшивую обертку. Благодаря этой крайне ограниченной политике в Берлине видят, что их позиции еще больше укрепились после пандемии, поскольку у них есть невообразимый профицит резервов, в то время как большинство стран летят в свободном падении. И это главное.