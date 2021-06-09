Куала-Лумпур, , 15:45 — REGNUM Лидер оппозиции Малайзии Анвар Ибрагим попросил короля Малайзии снять режим чрезвычайного положения, введенный в стране для борьбы с COVID-19, сообщает Antara.

Анвар Ибрагим получил возможность встретиться с королем Малайзии.

Политик выразил свое мнение по поводу режима чрезвычайного положения, поскольку эта мера не помогла снизить уровень заражения коронавирусом. Кроме того, режим стал обременительной нагрузкой для жителей страны, особенно для бедных людей.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Малайзии начала использовать беспилотные летательные аппараты для измерения температуры тела жителей с 20-метровой высоты.

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