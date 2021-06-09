Москва, , 15:45 — REGNUM За первые четыре месяца 2021 года в России возросло число жалоб на работу страховых компаний. Об этом 9 июня на конференции «Российский страховой рынок: вопреки пандемии» сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Он подчеркнул, что в 2020 году произошло достаточно сильное снижение в жалоб на страховой сектор, ОСАГО — в частности. По его словам, почти на 23% снизилось количество жалоб на страховое сообщество в целом в 2020 году.

«Мы понимаем, что удержать такой уровень по жалобам достаточно тяжело даже в силу постепенного возвращения к нормальной жизни. Поэтому то, что у нас жалобы в 2021 году немножко подросли — в течение первых четырёх месяцев 2021 года по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2020 года они выросли на 4%», — цитирует ТАСС Мамуту.

Представитель ЦБ РФ пояснил, что частично рост связан с тем, что «в апреле уже действовали ограничительные меры, которые выступили одним из драйверов снижения жалоб».

Также в начале 2021 года ЦБ зафиксировал всплеск жалоб на мисселинг [продажу одних продуктов под видом других] в части инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), как и роста продаж этих продуктов. Это связано в значительной степени со временными ограничениями ЦБ на продажу сложных инвестиционных продуктов.