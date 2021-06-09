Уфа, , 15:48 — REGNUM «Уфаводоканал» оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сотрудниками надзорного ведомства установили, что данная организация сбрасывала сточные воды, при этом не очищала их в достаточной мере. В результате в сточных водах было выявлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

«В нарушение законодательства организация не разработала и не утвердила программу производственного экологического контроля по девяти эксплуатируемым водозаборам. Кроме того, канализационно-насосная станция «Черкассы» не поставлена на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В результате организация и два его должностных лица были оштрафованы на общую сумму 125 тысяч рублей.

Помимо этого, прокуратура внесла представление в адрес руководства предприятия, по результатам рассмотрения которого сотрудники организации приняли меры по устранению выявленных нарушений. При этом два должностных лица были наказаны в дисциплинарном порядке.