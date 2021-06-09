Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга две ночи подряд полностью перекроют движение. Об этом 9 июня сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перекрытие дороги между развязками будет происходить в ночь с 10 на 11 июня (внутреннее кольцо КАД) и с 11 на 12 июня (внешнее кольцо КАД) с 00:00 — 00:20 мск. Ограничение движения связно с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции», — пояснил Илья Пузыревский.