Москва, , 15:41 — REGNUM Российское правительство просто решило достаточно консервативно подойти к прогнозированию, пока явных предпосылок для потери лидерства по экспорту природного газа для страны нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

«Катар, конечно, имеет масштабные планы по росту экспорта СПГ: 126 млн т в год к 2027 году, однако даже если к этому добавить 22 млрд кубометров, которые Катар экспортирует сейчас по трубе, то получится меньше текущего экспорта одного Газпрома.

Планы других стран также не претендуют на лидерство по экспорту газа. При этом в стратегию Газпрома входит постепенное увеличение экспорта в дальнее зарубежье с текущих 200 млрд кубометров в год до 260 млрд кубометров к 2030 году.

Кроме того, в России есть «Новатэк», который к 2030 году планирует нарастить производство СПГ до 57−70 млн т с текущих 19,4 млн тонн.

Иначе говоря, у России сейчас достаточно проектов, чтобы сохранять лидерство по экспорту газа, даже если ключевые конкуренты превысят свои планы по экспорту газа», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия через три года может утратить звание крупнейшего в мире экспортера газа, говорится в плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года.

Читайте также: Правительство России допустило утрату первенства по экспорту газа