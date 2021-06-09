Москва, , 15:40 — REGNUM Старт продаж нового Geely Atlas Pro в России состоится в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В компании подчёркивают, что новый Geely Atlas Pro станет первой китайской машиной с технологией «мягкого» гибрида в России.

В движение кроссовер будет приводить турбированный «движок» объёмом 1,5 литра, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность двигателя равна 177 л. с. Он агрегатируется с семискоростным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями и приводом 4×4 с электронно-управляемой муфтой.

В салоне модели автопроизводитель установил семидюймовую цифровую «приборку», сенсорный дисплей развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма, блок управления климатическим контролем с физическими кнопками и новые кресла с опцией подогрева.

Стоимость модели в компании пока не называют.

Ранее в КНР начались продажи большого кроссовера Geely Xingyue L. Китайские покупатели могут выбрать один из пяти вариантов исполнения новинки. Самым мощным в моторной линейке модели является 238-сильный агрегат. Он работает с восьмискоростным «автоматом» Aisin.

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