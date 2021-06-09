Берн, , 15:41 — REGNUM В Швейцарии после запроса США по обвинению в финансовых махинациях арестован гражданин России Владислав К. Об этом 9 июня сообщила официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер, ее слова приводит РИА Новости.

Также указывается, что арестованному гражданину РФ грозит экстрадиция в США и сам он выступает против этого.

Как уточнила Райзер, российского гражданина обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников.

При этом она указала, что решение о передаче мужчины властям США, которое принял Федеральный офис юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня стало известно, что мать российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает длительный срок в тюрьме в США, Раиса просит вернуть её сына в Россию. С такой просьбой она обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену в преддверии их встречи в Женеве.