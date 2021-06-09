Москва, , 15:37 — REGNUM В заявлении Блинкена четко обозначены приоритеты — противодействие росту поставок газа из России в Европу для США важно, но не настолько, чтобы портить отношения с Германией, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

«Эта позиция напоминает попытку сделать хорошую мину при плохой игре, но позиция США четко обозначена.

Вашингтон будет вести переговоры, стремясь добиться всех возможных ограничений для проекта «Северный поток — 2».

В частности, американские дипломаты будут добиваться усиления гарантий того, что транзит через Украину не будет снижаться, а также оговаривать возможные поводы для приостановки поставок в качестве меры давления на Россию.

Так что борьба вокруг проекта «Северный поток — 2» не закончена — она просто перешла в новую фазу», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что худшим последствием строительства «Северного потока — 2» для Соединенных Штатов станет осложнение отношений с Германией.

Читайте также: Блинкен назвал худшие для США последствия строительства Nord Stream 2