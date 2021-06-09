Москва, 9 июня 2021, 15:37 — REGNUM В заявлении Блинкена четко обозначены приоритеты — противодействие росту поставок газа из России в Европу для США важно, но не настолько, чтобы портить отношения с Германией, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что худшим последствием строительства «Северного потока — 2» для Соединенных Штатов станет осложнение отношений с Германией.
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