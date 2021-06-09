Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM В связи с подготовкой и проведением матчей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) с раннего утра 10 июня в центре Санкт-Петербурга вводятся новые ограничения движения автотранспорта. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе Смольного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, с 06:00 мск 10 июня до 00:00 мск 3 июля будет введен запрет остановки транспортных средств по нечетной стороне Морского проспекта от Спортивной улицы до Петроградской улицы, Морскому проспекту от Петроградской улицы до проспекта Динамо, Крестовскому проспекту от Южной дороги до Рюхиной улицы, Рюхиной улице от Кемской улицы до Крестовского проспекта, Спортивной улице от Лазаревского моста до Вязовой улицы, Петроградской улице от Морского проспекта до Большого Крестовского моста, Северной дороге от Бодрова переулка до стадиона «Газпром Арена», Южной дороге, Бодрову переулку и улице Савиной.

«Также будет произведено зачехление дорожных знаков 5.14.2 «Полоса для велосипедистов» по Северной дороге, Южной дороге, Рюхиной улицы, Морскому проспекту, Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Большому Крестовскому мосту, Левашовскому проспекту, Большой Зеленина улицы и Яхтенному мосту», — уточнили в Смольном.

В связи с проведением мероприятий по размещению зоны болельщиков финального турнира Евро-2020 движение транспортных средств будет прекращено:

с 00:00 11 июня до 00:00 1 июля по нечетной стороне набережной канала Грибоедова вдоль дома 3, четной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Инженерной улицы и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до набережной Лебяжьей канавки, четной стороне Большой Конюшенной улицы от Невского проспекта до Конюшенной площади, нечетной стороне Большой Конюшенной улицы от Волынского переулка до Конюшенной площади, проезду вдоль Марсова поля, Конюшенной площади, Царицынскому проезду, Конюшенному переулку и Шведскому переулку.

с 23:00 мск 27 июня до 00:00 часов 1 июля по проезду вдоль домов 4 и 6−8 по Дворцовой площади, проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

«Обращаем внимание, что с 00:00 мск 11 июня до 00:00 мск 1 июля будет организовано одностороннее движение по Аптекарскому переулку в направлении от Миллионной улицы к набережной реки Мойки; двустороннее движение по четной стороне Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Шведского переулка, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Ново-Конюшенного моста, Итальянской улицы от набережной канала Грибоедова до дома 7 по Итальянской улице, проезду вдоль Марсова поля», — заметили в пресс-службе.

Также с 00:00 мк 11 июня до 00:00 мск 1 июля будет запрещена остановка автотранспорта по Волынскому переулку, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Конюшенной площади, четной стороне Большой Конюшенной улицы от Невского проспекта до Шведского переулка, нечетной стороне Большой Конюшенной улицы от Конюшенной площади до Волынского переулка, Чебоксарскому переулку, набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Мошкова переулка и проезду вдоль Марсова поля.

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