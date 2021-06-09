Нур-Султан, , 15:35 — REGNUM Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил домашний арест бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову до 14 июля, сообщает издание «Власть».

Представитель прокуратуры просил суд ужесточить меру пресечения и запретить экс-министру выходить из дома и ограничить общение. Следствие по делу Биртанова продлено до 1 августа, сказал государственный обвинитель.

Защита замминистра попросила суд освободить Биртанова под подписку о невыезде. Однако суд оставил меру пресечения прежней.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов подозревается в растрате бюджетных средств и причинении материального ущерба государству в особо крупном размере.

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