Париж, , 15:33 — REGNUM Инцидент с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону мог быть постановочной сценой. Такое мнение высказали пользователи соцсетей, комментируя произошедшее.

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«Признаю, у меня были сомнения. То, как Макрон кладёт руку на плечо мужчине, а тот дает легкий шлепок… Сегодня все так развращено, что в первую очередь я думаю о постановке», — пишет вTwiiter пользователь под ником le nantais libre.

Этой репликой он отвечает французскому певцу, поэту и политическому деятелю Франсису Лаланну, который также высказал версию с постановкой «для президента с низкой поддержкой».

Также в сети называют поступок мужчины, давшего пощёчину главе государства, «шокирующим», «стыдным и недопустимым».

«Каждый француз и любой, кто живёт в этой мирной стране, должен чувствовать себя затронутым. Я хочу, чтобы правосудие было беспощадно к агрессору», — признался пользователь dem.

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С ним не согласен GiletsN, который уверен, что «эта пощёчина ничто по сравнению с тем насилием — физическим, моральным и социальным, которое господин Макрон заставляет переносить французов», призвав вспомнить о покалеченных «жёлтых жилетах».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня во время общения с местными жителями в департаменте Дром (регион Овернь — Рона — Альпы, Франция) французский президент Эммануэль Макрон получил пощёчину от человека из толпы. Подозреваемый уже задержан и отправлен под стражу.

Многие политики осудили нападение на французского лидера. Сам Макрон считает пощёчину, полученную в департаменте Дром, отдельным и малозначащим фактом. Он считает, что некоторые люди во время демонстраций также «пытаются стать центром внимания общественных споров, но они этого не заслуживают».