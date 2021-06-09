Грозный, , 15:33 — REGNUM В Чечне озаботились вопросом пропаганды сексуальных меньшинств посредством игрушки анти-стресс с названием поп-ит. Появившаяся в российских торговых сетях в 2021 году, она очень быстро завоевала популярность детей и подростков.

Однако редакция одного из СМИ Чечни усмотрела в игрушке недостаток — она выкрашена в цвета радуги, что может послужить популяризации ЛГБТ-сообщества, считают журналисты. Издание обратилось за разъяснениями в республиканское управление Роспотребнадзора.

«ИА «Грозный-информ» сделало запрос в Роспотребнадзор по ЧР по поводу соответствия данной игрушки установленным государственным стандартам и присутствия в данном случае пропаганды ЛГБТ. О результатах запроса редакция агентства сообщит позже», — говорится в сообщении информационного агентства.

По мнению СМИ, дети не могут в силу возраста понимать истинного смысла расцветки игрушки. Между тем со временем у них возникнет привыкание к этому символу и сформируется вполне позитивное отношение к секс-меньшинствам, что противоречит мусульманской вере и чеченскому менталитету в том числе.

«Ребенок, который ежедневно играет с игрушкой, но не понимает ее истинного значения, может в один день узнать и понять, что на протяжении долгого времени это было рядом с ним, а значит, допускается в его обществе. В будущем он может начать лояльно относиться к ЛГБТ-движению, а этого никак нельзя допускать. ЛГБТ-движение противоречит как религии Ислам, так и чеченскому менталитету, и его пропаганда в каком-либо виде должна быть ликвидирована», — заявили в ИА «Грозный-информ».