Ливерпуль, Великобритания, , 15:32 — REGNUM Английский футбольный клуб «Эвертон» планирует вернуть хорватского полузащитника Николу Влашича из московского ЦСКА. Об этом 9 июня сообщает Bobsoccer.

Отмечается, что «Эвертон» рассматривает возможность обратного выкупа 23-летнего футболиста после завершения чемпионата Европы — 2020.

Напомним, в 2018 году Влашич перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды. Спустя год «армейцы» выкупили игрока за €15,7 млн.

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