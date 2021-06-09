Берлин, , 15:39 — REGNUM Правительство Германии приложит все усилия для того, чтобы соглашение между Москвой и Киевом по транзиту российского газа через украинскую территорию в ЕС было продлено. Об этом 9 июня заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая в бундестаге на вопросы немецких парламентариев.

«Мы постарались сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией все же состоялся. Федеральный канцлер (ФРГ Ангела Меркель) четко дала понять российскому президенту (Владимиру Путину), что это является условием для того, чтобы проект «Северный поток — 2» мог реализовываться по плану», — заявил он.

Также Маас подчеркнул, что власти Германии намерены вести переговоры для того, чтобы «этот транзитный контракт был продлен».

«Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины», — добавил глава МИД ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глав МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что на нынешней неделе Германия и Соединенные Штаты продолжат переговоры по газопроводу «Северный поток — 2».