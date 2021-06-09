Джакарта, , 15:30 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар встретился с французским министром по делам моря Анник Жирарден для обсуждения конкретных шагов по реализации потенциала для расширения сотрудничества между двумя странами, сообщает Antara.

Индонезия стала первой неевропейской страной, которую посетила Анник Жирарден после вступления в должность в июле 2020 года.

Во время встречи Махендра Сирегар заявил, что существует большой потенциал для сотрудничества в морской сфере. Индонезия приветствует различные инициативы по расширению двустороннего сотрудничества.

Как стратегический партнер Индонезии, Франция надеется, что страны будут поддерживать друг друга в решении глобальных проблем на международных форумах. Франция и Индонезия также должны уделять приоритетное внимание конструктивному сотрудничеству в решении общих проблем.

Анник Жирардин выразила признательность Индонезии за поддержку в избрании Франции в качестве партнера по развитию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Читайте ранее в этом сюжете: Франция предоставит Индонезии ссуду на морские исследования