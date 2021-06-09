Москва, , 15:29 — REGNUM Экспорт газа — это не спорт высших достижений, важнее не относительные, а абсолютные результаты, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

«Тем не менее, вероятность того, что доля России на мировом рынке газа существенно сократится, сейчас не очень высока.

Во-первых, трубный газ из России остается самым доступным для Европы как по ценам, так и по имеющимся мощностям для поставки, особенно в свете высокой вероятности скорого запуска «Северного потока — 2».

Во-вторых, разросшиеся мощности для приема сжиженного газа также могут быть использованы для поставок российского газа с арктического шельфа.

В-третьих, приход к власти в США демократов, придерживающихся довольно негативных взглядов на добычу сланцевого газа в связи с ее экологическими последствиями, дает основания рассчитывать, что в ближайшие годы поставки с этого направления существенно не вырастут, тем более, что по себестоимости им сложно конкурировать с российским или катарским газом.

Ну и, наконец, не стоит забывать, что Россия активно продвигается на азиатский рынок, как с трубным, так и со сжиженным газом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительством плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года говорится, что Россия через три года может утратить звание крупнейшего в мире экспортера газа.

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