Бузулук, Оренбургская область, , 15:26 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области 9 июня главой города избран Владимир Песков, ранее работавший первым заместителем главы города, а затем и.о. градоначальника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в местной администрации.

Конкурсная комиссия предоставила на рассмотрение горсовету кандидатуры двух претендентов на пост градоначальника: исполняющего обязанности главы города Владимира Пескова и замглавы администрации Бузулука по социальной политике Николая Севрюкова. Большинство депутатских голосов отдано за Пескова.

Напомним, пост главы Бузулука стал вакантным в конце 2020 года, когда Сергей Салмин ушел на повышение и занял должность министра спорта Оренбургской области.

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