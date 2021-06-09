Киев, , 15:27 — REGNUM В Мариуполе неизвестные разгромили офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщила 9 июня пресс-служба партии.

В политсиле рассказали о том, что вандалы сорвали партийную символику и разрисовали фасад здания изображениями казнённых людей. Данное нападение — пятое за последние восемь месяцев.

«Несмотря на переданные видеозаписи, правоохранители до сих пор не нашли нападавших. Написаны заявления в полицию, открыты дела, но следствие не продвигается», — сказано в сообщении.

В ОПЗЖ предполагают, что таким образом с ними борются оппоненты, которым не нравится активность партии в местном горсовете.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал депутата Верховной рады Украины, председателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука «врагом Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук: Медведчук превратился во «врага Украины»