Берлин, , 15:25 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти ФРГ попросили американских партнеров, чтобы президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудили вопрос разоружения.

«В целом мы хотели бы, и об этом мы сказали нашим американским партнерам, если дело дойдет до саммита Путина и Байдена, включить тему разоружения в повестку дня», — сказал Маас, отвечая в бундестаге на вопросы немецких парламентариев.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена намечено на 16 июня в Женеве. Как ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, глава Белого дома в ходе саммита собирается «прямо и откровенно» рассказать российскому лидеру Владимиру Путину о том, что ожидает Москву со стороны Вашингтона в случае, если якобы имеющиеся «агрессивные действия» России будут продолжаться.

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