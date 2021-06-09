Уфа, , 15:26 — REGNUM Велосипедиста, который спас от смерти мужчину, ищут в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает телеканал UTV.

Журналисты опубликовали запись с камеры видеонаблюдения в Нефтекамске, на которой можно увидеть, что на улице мужчина почувствовал себя плохо и упал рядом с пешеходным переходом.

Пострадавшему помог лишь велосипедист, который проезжал мимо: молодой человек вызвал медиков и оставался с мужчиной до приезда скорой помощи.

По информации журналистов телеканала, мужчину удалось спасти. Врачи диагностировали у него ишемический инсульт.

«Два дня он находился в реанимации, сейчас уже идет на поправку. Его родные хотят найти велосипедиста и отблагодарить», — сообщают журналисты.

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