Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:42 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) признали невменяемым директора одного из ООО. Он обвинялся в хищении средств дольщиков на сумму более 31,9 млн. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Было установлено, что руководитель вместе с финансовым директором компании похитили у 31 дольщика свыше 31,9 млн рублей. Была создана видимость строительных работ: мошенники организовали разработку котлована и якобы начали бетонирование, потратив 647 тыс. рублей. Однако дальше этого дело не пошло.

Руководителю хватило психического здоровья, чтобы составить схему обмана дольщиков. Однако отвечать за это директор не будет: его признали невменяемым и назначили принудительное лечение. Финансовому директору компании дали три года и шесть месяцев колонии общего режима.

«Фонд защиты прав участников долевого строительства выплатил компенсации обманутым дольщикам», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители домов на улице Отто Шмидта в Екатеринбурге пожаловались на то, что их заставляют выехать из жилья криминальными методами.

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