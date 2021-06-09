Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Строительство Намахваньской гидроэлектростанции в Грузии в ущелье реки Риони (Имеретия) не будет продолжаться на прежних условиях. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 9 июня заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Что касается проекта Намахваньской ГЭС, я унаследовал этот проект и эту проблему, — сказал глава грузинского правительства. — При тех условиях, при которых сейчас строится этот проект, он не будет продолжен».

Гарибашвили сообщил, что ведутся переговоры с инвестором, и премьер-министр надеется на то, что условия возведения ГЭС получится улучшить в интересах граждан, в том числе тех, кто протестует против этого проекта.

Стоит отметить, что в Грузии с октября прошлого года не утихают протесты в связи с началом строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони в Имеретии, которое ведёт турецкая компания Enka. Протестующие заявляют о потенциальной опасности проекта и выступают против передачи в аренду иностранцам территории ГЭС на 99 лет.

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