9 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Житель Адлера расстрелял двоих судебных приставов-исполнителей, чтобы спасти от сноса самовольно возведенные постройки. Трагедия произошла в первой половине дня 9 июня. Мнения пользователей соцсетей разделились — кто-то сочувствует стрелявшему, но большинство осуждает поступок мужчины и выражает соболезнования родным убитых приставов.

Зоя Емельянова, , 19:32 — REGNUM Житель Адлера расстрелял двоих судебных приставов-исполнителей, чтобы спасти от сноса самовольно возведенные постройки. Трагедия произошла в первой половине дня 9 июня.

Стрельба из ружья

Следователи восстановили примерную картину происшествия. Днём двое судебных приставов с привлечением специализированной техники прибыли на улицу Просвещения в Адлерском районе Сочи, чтобы выполнить решение суда по сносу самостроев. 60-летний хозяин дома открыл стрельбу из охотничьего ружья (как выяснилось позже, оно не было зарегистрировано) — в результате двое приставов были убиты, ранение получил мужчина, который должен был заниматься сносом.

Стрелявшего задержали полицейские и доставили в отдел. СКР возбудил уголовное дело.

Сам хозяин дома, открывший стрельбу по приставам, объяснил журналистам LifeShot, что в этих домах живёт с четырёх лет и никак не мог оформить землю.

В администрации Сочи уточнили, что в постройках, о которых идёт речь, при пожаре в 2018 году погибли 11 человек, в связи с чем был подан иск в суд о признании их самостроями, который был удовлетворен.

Трагедия в Сочи вызвала широкий резонанс в сети — многие пользователи осуждают поступок мужчины и выражают соболезнования родным убитых приставов. Но есть и те, кто сочувствуют стрелявшему.

Судебные приставы Фото пресс-службы управления ФССП России

«Достали человека», — написал один из пользователей.

«Самострой нагородил поди. Плюс земля наверняка не приватизирована, иначе как у него её могут отобрать (ну не за долги, а так построить убогий муравейник очередной)», — написал Евгений Б.

«Выселил из жизни», — грустно иронизирует Максим М.

«Хочется пожать ему руку», — выразил желание один из пользователей.

«Суд выносит решение, мы его исполняем. Мы работаем с решениями, которые не связаны с лишением свободы и прочими…» — отвечает на обвинения в адрес приставов один из пользователей.

«Светлая память парням», — написал Алексей Б.

«Видимо, захотели отжать участок, подогнали причину под закон и пришли описывать. Человек всю жизнь прожил, видимо, там — и под конец жизни лишиться своего дома…» — считает Гектор П.

«Зажрался мужичок, а сколько таких ещё наберётся во всём Краснодарском крае?» — написал Артур Н.

«В смысле зажрался?! Обычно люди жизнь кладут, чтобы построить дом. Для детей, для внуков. А сейчас нас могут просто взять и выставить на улицу. Вот придет в голову одному… саранче, что вот тут надо, например, ТЦ построить. Всё! На выход», — возразила Гульнара С.

«Для туристов местные такие суммы накручивают, что даже удивительно становится, куда можно девать такие деньги, и с какой совестью они же потом жалуются на безработицу», — пояснил Артур Н. свою позицию.

«Теперь мужика посадят, а землю всё равно отберут», — констатирует Егор К.

«Он не пустил сопли, а показал, что свое есть свое», — считает Дмитрий А.

«Только приставы тут ни при чём, пострадали без вины», — напомнила Наталья Л.

«Может, задумаются чиновники?» — написал Дмитрий К.

«Его дом — самострой и выстроен в санитарной зоне, поэтому решение суда — снести», — поясняет Людмила К.

Свечи

«Все дела решаются убийством, разговаривать разучились», — сетует Лариса П.

«А убил-то простых, ни в чём не повинных людей», — напоминает Елена В.

«Довели народ», — считает Ярослава И.

«При чём здесь приставы? Они выполняют решения суда, нужно было начинать не с них и судиться до конца», — возмущается другой участник обсуждения.

«Вот вам и система… У людей последнее забирают», — написал Олег И.

«Родственникам убитых пускай объясняет», — предлагает Давид Б.