Бишкек, , 15:22 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал бывшего гендиректора национальной компании «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги») Василия Дашкова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ сегодня, 9 июня.

В ведомстве отмечают, что повторное задержание связано с тем, что Дашков до сих пор не возместил ущерб, нанесенный государству организованной им коррупционной схемы по выводу денег из находившегося под его руководством госпредприятия.

Еще одной причиной, по которой задержали экс-главу «КТЖ», стало дополнительное расследование, в ходе которого следователи установили, что с января по апрель 2021 года из госпредприятия были выведены еще около 490 млн сомов (421,6 млн рублей).

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ИА REGNUM напоминает, что ранее бывшего генерального директора НК «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова задержали по обвинению в коррупции.

Следствие установило, что в период с мая по декабрь 2020 года он перечислил аффилированным частным фирмам 1,1 млрд сомов (946,5 млн рублей) якобы в качестве оплаты за поставку товарно-материальных ценностей.

18 мая 2021 года Первомайский районный суд киргизской столицы избрал в отношении Дашкова меру пресечения в виде домашнего ареста, поставив при этом условие, что он возместит нанесенный ущерб.

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