Москва, , 15:21 — REGNUM Проживание в информационном обществе, помимо некоторых неудобств, дает также и несомненные выгоды, заявил корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.

«Одной из них, в частности, является повышающаяся степень автоматизации, в том числе в социальной сфере. В частности, перевод оплаты различных пособий полностью в автоматический режим — новый сервис, который будет доступен через портал Госуслуг.

Со временем, количество таких сервисов будет только увеличиваться, позволяя уменьшить количество бумажной волокиты и объединяя весь объем различных услуг в единое информационное пространство.

Другой стороной этого процесса является утрата безопасности личных данных пользователя, доступ к которым получает большое количество различных ресурсов, например, для автоматического перечисления соцвыплат, пользователь, разумеется, должен указать данные своей банковской карты.

На текущий момент вряд ли кто-то может заявить с полной уверенностью, что его данные не утекли в интернет и не могут быть потенциально использованы злоумышленниками.

В целом можно только приветствовать расширение функционала Госуслуг и верить в то, что однажды человеку вообще не придется прикасаться к бумаге для того, чтобы взаимодействовать с государственными органами», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители РФ смогут получать соцвыплаты через портал госуслуг, предъявив свои банковские реквизиты.

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