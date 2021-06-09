Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM Задержанный за убийство молодой жительницы Берёзовского Свердловской области 49-летний житель Нижнего Тагила признался в совершении преступления и объяснил свои мотивы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, он задолжал деньги микрофинансовым организациям, и чтобы расплатиться с долгами, приехал в Екатеринбург. Катаясь по городу, гражданин заметил одиноко идущую женщину, которая и стала в итоге его жертвой. Налётчик позарился на её ценные вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, также задержанный показал место, в котором спрятал тело. Напомним, 35-летняя жительница Берёзовского Александра И. пропала 6 июня. Волонтёры несколько дней пытались её найти, а утром 9 июня стало известно, что она погибла. У неё остались мать, а также сын.

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