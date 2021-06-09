Белгородский район, , 15:24 — REGNUM Житель Курской области подозревается в убийстве рабочего в селе Пушкарное Белгородской области. Мужчина умер по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 8 июня 2021 года на территории ООО «Погребок» между двумя работниками произошёл малозначительный конфликт. 49-летний курянин ударил своего коллегу ножом в грудь. Другие работники увидели потерпевшего, вызвали бригаду скорой помощи, однако мужчина скончался по дороге в больницу.

Подозреваемый задержан, ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте злоумышленника.