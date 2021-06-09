Москва, , 15:27 — REGNUM Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) мешает восстановить доверие на Балканах. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 9 июня обвинительное решение МОМУТ в отношении генерала армии боснийских сербов Ратко Младича.

По её словам, МОМУТ и его предшественник, Международный трибунал по бывшей Югославии, игнорируют факты и исторический контекст событий, связанных с распадом этой страны, а также подрывают усилия по урегулированию последствий конфликта и восстановлению доверия в регионе.

Захарова подчеркнула, что пожизненный приговор Младичу вновь показал предвзятость международных механизмов, которые должны привлекать к ответственности виновных за преступления в бывшей Югославии. Эти механизмы действуют в пользу одной из сторон гражданского конфликта.

Приговор Младичу, добавила она, выглядит лицемерием после оправдания других участников конфликта. Так, «гаагское правосудие» оправдало хорватского генерала Анте Готовину, косовара Рамуша Харадиная и бошнякского полевого командира Насера Орича.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня апелляционная палата МОМУТ подтвердила пожизненный приговор генералу армии боснийских сербов, 79-летнемуРатко Младичу. В 2017 году международный трибунал в Гааге признал его виновным в военных преступлениях во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

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