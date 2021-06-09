Ульяновск, , 15:16 — REGNUM К решению вопроса обеспечения качественной питьевой водой подключится Минстрой России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Алексея Русских по итогам его встречи с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максимом Егоровым.

На встрече была поднята возможность строительства Барышско-Свияжского водовода от месторождения на границе Тереньгульского и Кузоватовского районов, где найдены большие запасы артезианской воды. Данный проект разрабатывался ещё в советское время.

«Сейчас решаем вопрос, чтобы построить водовод протяжённостью порядка 40 км до областного центра. Силами региона решить эту задачу очень сложно», — отметил Алексей Русских.

По его словам, около 450 тыс. жителей правобережья потребляют воду из Волги, при этом в Ульяновске нет резервного источника водоснабжения.

Замминистра строительства отметил, что нужно проработать технические решения по строительству водовода, а также вопрос финансирования.

По данным ульяновских властей, на разведку запасов подземных вод для строительства водозаборных сооружений Свияжского месторождения направлено 45,6 млн рублей. Строительно-монтажные работы оцениваются в 10,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Ульяновскую область посетил председатель российского правительства Михаил Мишустин. На встрече с врио губернатором Алексеем Русских был поднят ряд экологических вопросов — в частности, защита Ульяновска от оползневых явлений, рекультивация полигона Красный Яр в Теренгульском районе и реабилитации Винновской рощи. Кроме того, были обсуждены вопросы обеспечения питьевой водой, что становится особенно актуальным в летний период.

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