Тюмень, , 15:15 — REGNUM В Тюменской области разрешено посещать лесные базы отдыха. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Запрет действовал с 11 мая по 9 июня в связи с природными пожарами, которые бушевали в регионе. Сейчас режим ЧС в лесах областного значения отменён.

Режим повышенной готовности действует в Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах. В Вагайском районе сохраняется режим ЧС в лесах муниципального характера.