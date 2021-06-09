Варшава, , 15:15 — REGNUM В Варшаве у здания представительства Еврокомиссии проходит массовая акция протеста. Работники топливно-энергетического сектора и польские шахтеры обеспокоены неясным будущим топливно-энергетического комплекса страны и опасаются сокращения рабочих мест.

С флагами, транспарантами, барабанами они перекрыли улицу в центре Варшавы и намерены шествовать к зданию правительства, чтобы передать петицию премьер-министру страны Матеушу Моравецкому, передаёт ТАСС.

Как пояснил представитель профсоюза «Солидарность» Ярослав Гжесик, причин, по которым демонстранты вышли на акцию протеста, несколько.

«Это, прежде всего, отсутствие диалога в топливно-энергетическом секторе, особенно в энергетической отрасли и отрасли бурого угля», — подчеркнул он.

Кроме того, это нарушение прав работников и профсоюзов, беспокойство о потере рабочих мест и угроза потери безопасности и энергетического суверенитета Польши.

Напомним, в сентябре 2020 года польские власти приняли решение о том, что угольные шахты в республике прекратят свою работу к 2049 году. До этого момента правительство намерено субсидировать угледобывающую промышленность и выплачивать зарплату шахтёрам. Грядущая трансформация топливно-энергетического сектора направлена на снижение объёмов выбросов в атмосферу.

Работники сектора опасаются, что это приведёт к повышению стоимости энергии в дальнейшем и отразится на всех гражданах.

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