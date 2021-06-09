Париж, , 15:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон не стал отменять планы поездки по регионам республики, несмотря на нападение в департаменте Дром. Об этом 9 июня на брифинге сообщил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.

«Президент продолжит посещение регионов в соответствии со своими планами», — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что Макрон «не намерен отказываться от прямого общения с жителями городов».

Как сообщало ИА REGNUM, во время общения с местными жителями в департаменте Дром (регион Овернь — Рона — Альпы, Франция) французский президент Эммануэль Макрон получил пощёчину от человека из толпы. Неизвестный ударил главу государства по лицу, когда Макрон подошёл к ограждению, за которым стояла толпа людей, и приветствовал их. В этот же время подоспела охрана, которая скрутила нападавшего.